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МЗС Естонії - послу РФ: СРСР окупував Таллінн, коли німців у місті вже не було

П'ятниця, 20 вересня 2019, 12:33

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що відомство викличе російського посла Александра Петрова через його висловлювання про те, що мешканці Естонії нібито "шанують подвиги радянських солдатів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Слід нагадати, що коли 22 вересня підрозділи Червоної армії окупували Таллінн, то німецьких військ в цей час в місті вже не було й відвертий спротив чинили переважно естонські добровольці, які повернулися з Фінляндії. На башті Довгий Герман спустили синьо-чорно-білий прапор і підняли червоний", - сказав Рейнсалу.

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За словами Рейнсалу, російський посол зробив заяву, нібито естонці шанують "подвиги" радянських солдатів, "які визволили" Естонію.

"Міністерство закордонних справ найближчим часом викличе російського посла і представить йому свої пояснення і вказівки щодо погляду Естонської Республіки на ці питання", - зазначив Рейнсалу.

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