МИД Эстонии – послу РФ: СССР оккупировал Таллинн, когда немцев в городе уже не было

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ведомство вызовет российского посла Александра Петрова за его высказывания о том, что жители Эстонии якобы "уважают подвиги советских солдат".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Следует напомнить, что когда 22 сентября подразделения Красной армии оккупировали Таллинн, то немецких войск в это время в городе уже не было, и сопротивление оказывали преимущественно эстонские добровольцы, вернувшиеся из Финляндии. На башне Длинный Герман спустили сине-черно-белый флаг и подняли красный", - сказал Рейнсалу.

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По словам Рейнсалу, российский посол сделал заявление, якобы эстонцы уважают "подвиги" советских солдат, "которые освободили" Эстонию.

"Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет российского посла и представит ему свои пояснения относительно точки зрения Эстонской Республики на эти вопросы", - отметил Рейнсалу.