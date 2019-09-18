МЗС Естонії пояснило правому міністру різницю між ЄС і СРСР

Міністерство закордонних справ Естонії у відповідь на лист громадянина зробило офіційну заяву, в якій пояснило відмінність між ЄС і СРСР. Це сталося після того, як два блоки порівняв міністр внутрішніх справ Март Хельме.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi.

Наприкінці липня віцеканцлер Міністерства закордонних справ Естонії Матті Маазікас (який нині став послом ЄС в Україні) звернувся до прем'єр-міністра Юрі Ратаса і глави МЗС Урмаса Рейнсалу з питанням, чи не змінився зовнішньополітичний курс Естонії з урахуванням висловлювань Хельме.

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"Немає нічого скандального в тому, коли порівнюють Радянський союз і Євросоюз - в обох діє тільки одна "правильна" (явно ліва) ідеологія і супротивників цієї ідеології вважають ворогами, яких потрібно репресувати; вихід з обох спільнот оголошений немислимим; в обох союзах можна проводити вибори (навіть референдуми!), але при владі можна бути тільки прихильникам правильної ідеології (по суті, Керсті Кальюлайд (президент. - Ред.) сказала нам те ж саме); в обох союзах головними ворогами існуючого ладу оголошені національні сили", - заявив у захист Марта Хельме його син, міністр фінансів Мартін Хельме.

Тепер же МЗС Естонії виклало довгу і ґрунтовну відповідь про те, яка все ж різниця між ЄС і СРСР.

"Як говорив і прем'єр-міністр Юрі Ратас, немає ніяких підстав шукати для Євросоюзу порівняння в історії, тому що вони були б штучними або просто невірними", - зазначено у відповіді.

МЗС цитує першу статтю Конституції: Естонія - самостійна і незалежна демократична республіка, а самостійність і незалежність Естонії неминущі і невід'ємні. 14 вересня 2003 року шляхом народного голосування було ухвалено Закон про доповнення Конституції, де йдеться, що Естонія може увійти до Європейського Союзу, виходячи з основоположних принципів Конституції.

"Все, що робить ЄС, ґрунтується на основних договорах (насамперед на Договорі про Європейський Союз і Договорі про функціонування Європейського Союзу), які держави-члени ЄС погодили на добровільній і демократичній основі", - зазначає Міністерство.

МЗС Естонії також підкреслює добровільну основу приєднання і виходу з Євросоюзу: кожна країна може вирішити покинути ЄС відповідно до своїх конституційних вимог.