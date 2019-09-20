Лукашенко одобрил проект соглашения об упрощении визового режима с ЕС

Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским Союзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Глава государства принял решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским Союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Это непростое решение, президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", - сказал он.

"Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего определим конкретные модальности подписания соглашений", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, эти соглашения будут заключены в пакете и должны вступить в силу в один день. Однако перед этим документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.

"После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать. Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчения визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора", - пояснил Глаз.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предусматривает снижение стоимости "Шенгена" с 60 до 35 евро и принятия решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может вырасти до 30 дней). Стороны планировали подписать документ осенью. Сообщалось, что это может произойти во время планируемого визита в Беларусь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

10 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял копии верительных грамот у нового представителя ЕС Дирка Шубеля.