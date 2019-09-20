Чехія: Земан пообіцяв припинити справу проти прем'єра, якщо її відновить прокуратура

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що оголосить аболіцію (розпорядження про припинення справи) стосовно прем'єра Чехії Андрея Бабіша, якщо прокуратура вирішить відновити кримінальне провадження за так званою справою "Гніздо лелеки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Державний прокурор Праги минулого тижня припинив кримінальне розслідування стосовно Бабіша, членів його сім'ї та інших осіб.

Розслідування за звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаному з субсидіями Європейського Союзу, стало головною проблемою для політичної кар'єри Бабіша. Він заперечував, що скоїв будь-які правопорушення.

Слова президента критикують, посилаючись на незалежність судової влади, не тільки представники опозиції, але й соціал-демократи, що входять до складу владної коаліції.

Віцепрем'єр-міністр Ян Гамачек заявив, що будь-який крок президента щодо перешкоджання можливому притягненню до відповідальності прем'єр-міністра був би неприйнятним втручанням у роботу судової влади та порушив би принцип, що всі громадяни є рівними перед законом.

Він не коментував, як соціал-демократи, молодший партнер у коаліції, відповідатимуть на такий розвиток подій.

Міністр юстиції Марія Бенешова відмовилася коментувати слова президента або спекулювати про можливість подібного кроку.