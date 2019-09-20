Чехия: Земан пообещал прекратить дело против премьера, если его возобновит прокуратура

Президент Чехии Милош Земан заявил, что объявит аболицию (распоряжение о прекращении дела) в отношении премьера Чехии Андрея Бабиша, если прокуратура решит возобновить уголовное производство по так называемому делу "Гнездо аиста".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Государственный прокурор Праги на прошлой неделе прекратил уголовное расследование в отношении Бабиша, членов его семьи и других лиц.

Расследование по обвинению в мошенничестве, связанном с субсидиями Европейского Союза, стало главной проблемой для политической карьеры Бабиша. Он отрицал, что совершил какие-либо правонарушения.

Слова президента критикуют, ссылаясь на независимость судебной власти, не только представители оппозиции, но и социал-демократы, входящие в состав правящей коалиции.

Вице-премьер Ян Гамачек заявил, что любой шаг президента относительно препятствования возможному привлечению к ответственности премьер-министра был бы неприемлемым вмешательством в работу судебной власти и нарушил бы принцип, что все граждане равны перед законом.

Он не комментировал, как социал-демократы, младший партнер в коалиции, отвечать на такое развитие событий.

Министр юстиции Мария Бенешова отказалась комментировать слова президента или спекулировать о возможности подобного шага.