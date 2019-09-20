Блокирование комиссии Украина-НАТО: Пристайко анонсировал встречи с руководством Венгрии

На следующей неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко встретится с венгерским коллегой Петром Сийярто, также планируется встреча президента с Вышеградской четверкой.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

"Мы планируем встречу с нашими венгерскими партнерами в ближайшее время. На следующей неделе в Нью-Йорке я планирую встречи с министром Сийярто. Отдельно мы планируем встречу Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будут все четыре лидера, в том числе Виктор Орбан", - сказал он.

Министр выразил благодарность Венгрии за заботу об украинских граждан венгерского происхождения, но подчеркнул, что Украина сама будет решать вопросы, относящиеся к ее компетенции.

"Мы можем иногда посоветоваться с венгерскими партнерами, но в итоге это будет наше решение. Сто раз им об этом напоминали", - сказал Пристайко.

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При этом он подчеркнул, что замыкать венгерскую часть Закарпатья в анклав - контрпродуктивно.

Как известно, Венгрия уже два года блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать интеграцию Украины в НАТО только после внесения поправок в законы о языке и образование.