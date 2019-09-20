Пристайко: ми відмовляємось від риторики, що шкодила просуванню до ПДЧ

Україна рухається в напрямку членства в НАТО, але відмовляється від риторики, яка шкодила в просуванні до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це глава МЗС України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"(Ми) готові, і не відмовляємося від нього (говорити про ПДЧ. – Ред.). Але ми відмовляємося від риторики, яка, на нашу думку, шкодила в просуванні до цього ПДЧ", - сказав він.

За словами міністра, існує два підходи, один з яких полягає в постійному нагадуванні про прагнення ПДЧ, і це можливий напрямок дипломатичної роботи.

"Другий напрямок передбачає, що Україна розуміє реальність і просить те, що в принципі доступно – звісно, якщо трошки додати зусиль", - сказав Пристайко.

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"А коли внаслідок реформування, стандартизації, поліпшення взаємної сумісності тощо ситуація доходить до стану, що ми становимо для Альянсу інтерес, то ми говоримо: "Ми все ще хочемо в НАТО. Якщо вважаєте, що для цього потрібно ПДЧ – ми готові до ПДЧ, і ми вже готові настільки, що можемо його швидко виконати", – пояснив він.

За словами міністра, це стане можливим, коли українські органи влади застосують необхідну кількість стандартів, щоб стати взаємосумісними з НАТО.