Пристайко: мы отказываемся от риторики, которая вредила продвижению к ПДЧ

Украина движется в направлении членства в НАТО, но отказывается от риторики, которая вредила в продвижении к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью "Европейской правде".

"(Мы) готовы, и не отказываемся от него (говорить о ПДЧ. - Ред.). Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ", - сказал он.

По словам министра, существует два подхода, один из которых заключается в постоянном напоминании о стремлении ПДЧ, и это возможное направление дипломатической работы.

"Второе направление предусматривает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно - конечно, если немножко добавить усилий", - сказал Пристайко.

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"А когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, которое мы составляем для Альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - пояснил он.

По словам министра, это станет возможным, когда украинские органы власти применят необходимое количество стандартов, чтобы стать взаимосовместимыми с НАТО.