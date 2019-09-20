Правительство Германии договорилось о соглашении по защите климата, потратят 100 млрд евро

Правительство Германии достигло соглашения по широкому климатическому пакету мер, предусматривающее до 2030 года не менее 100 млрд евро на охрану окружающей среды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Переговоры правительственной коалиции по соглашению продолжались более 18 часов. В результате было принято соглашение, охватывающее ряд мероприятий, от борьбы с вредными выбросами в энергетическом и промышленном секторах до стимулов для развития электромобилей или общественного транспорта.

Согласно плану, цены на авиабилеты будут расти, а билеты на поезда станут дешевле. Около 86 млрд евро будет вложено в железнодорожную инфраструктуру.

Также будет предоставлено финансирование для тестирования новых способов побудить больше людей пользоваться общественным транспортом, таких как годовые билеты за 365 евро.

"К 2030 году для защиты климата и перехода к энергоресурсам будет предоставлено в целом... трехзначное число в миллиардах евро", - говорится в кратком обзоре плана.

Правительство заявило, что инвестиции не повлияют на его планы по сохранению сбалансированности бюджета, а, наоборот, помогут "поддержать экономику".

На электростанции в Германии приходится порядка 2% мировых выбросов, которые являются причиной нагревания атмосферы Земли, таяния ледников, повышения уровня моря. Германия в этом году уже объявила об отказе от угля до 2038 года, но столкнулась с местным сопротивлением со стороны шахтерских регионов.

Параллельно с заседанием правительства в центре Берлина проходила демонстрация, посвященная защите климата, в которой участвовали более 100 тысяч человек.