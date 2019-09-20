США ввели санкції проти Нацбанку Ірану

Сполучені Штати наклали санкції на Центральний банк Ірану, заявив президент США Дональд Трамп журналістам в Білому домі в п'ятницю.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, це сталося через майже тиждень після нападів на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії, які деякі офіційні особи США приписують Тегерану.

Трамп не надав інших подробиць про санкції.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін, також виступаючи перед журналістами, заявив, що банк є останнім джерелом коштів для Тегерана.

Відповідаючи на питання про можливість військової відповіді Ірану, Трамп сказав, що Сполучені Штати завжди були готові, і що військовий удар завжди був можливий.

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Іран заперечує свою причетність до нападу 14 вересня, який сколихнув світові нафтові ринки і посилив напруженість у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

Трамп, який розмовляв з журналістами в Білому домі разом з прем'єр-міністром Австралії, заявив, що хоче мирного врегулювання конфлікту після нафтових атак. Держсекретар Майк Помпео назвав ці атаки "актом війни".

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