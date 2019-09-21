В аеропорту Таллінна п'ятьох українців не пустили в Естонію
Субота, 21 вересня 2019, 11:31
П'ятеро громадян України після прильоту в аеропорт Таллінна отримали постанову про заборону на в'їзд до Естонії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
19 вересня в Талліннський аеропорт з Києва прибули п'ять громадян України: четверо чоловіків (1993, 1998, 1974 і 1979 року народження) і одна жінка 1985 року народження.
"У всієї компанії були відсутні документи, що підтверджують мету і умови поїздки. У частини не було достатньо коштів", - повідомляє видання.
Відносно всіх на кордоні було оформлено постанову про заборону на в'їзд, вони залишилися в аеропорту чекати відповідного зворотного рейсу.
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