В аеропорту Таллінна п'ятьох українців не пустили в Естонію

П'ятеро громадян України після прильоту в аеропорт Таллінна отримали постанову про заборону на в'їзд до Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

19 вересня в Талліннський аеропорт з Києва прибули п'ять громадян України: четверо чоловіків (1993, 1998, 1974 і 1979 року народження) і одна жінка 1985 року народження.

"У всієї компанії були відсутні документи, що підтверджують мету і умови поїздки. У частини не було достатньо коштів", - повідомляє видання.

Відносно всіх на кордоні було оформлено постанову про заборону на в'їзд, вони залишилися в аеропорту чекати відповідного зворотного рейсу.