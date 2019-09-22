Вибори в Іспанії: соціалісти лідирують в опитуваннях
Іспанська Соціалістична партія перемагає на виборах у листопаді та отримає більше місць, показали два опитування в неділю.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Партія виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса все одно потребуватиме підтримки інших партій для формування уряду.
Соціалісти виграли вибори у квітні, але Санчес не зміг сформувати уряд з іншими партіями, тож 10 листопада країна проводить свої четверті вибори за чотири роки.
Соціалісти отримають на 11 місць більше - 134, показало опитування GAD3, проведене для газети Vanguardia. Для монобільшості необхідно 176 місць. Podemos - ліва партія, з якою намагавсь домовитися про союз Санчес, втратить 5 місць, показало опитування.
Водночас прогнозується посилення Народної партії та втрата позицій з боку ультраправих Vox і правоцентристів Ciudadanos.
Опитування показують, що вибори навряд чи створять кращі умови для виходу партій з глухого кута щодо формування урядової коаліції, оскільки жодна партія чи політичний блок не отримають чіткого мандата на владу.