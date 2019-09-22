Выборы в Испании: социалисты лидируют в опросах

Испанская Социалистическая партия побеждает на выборах в ноябре и получит больше мест, показали два опроса в воскресенье.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса все равно будет нуждаться в поддержке других партий для формирования правительства.

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Социалисты выиграли выборы в апреле, но Санчес не смог сформировать правительство с другими партиями, поэтому 10 ноября страна проводит свои четвертые выборы за четыре года.

Социалисты получат на 11 мест больше - 134, показал опрос GAD3, проведенный для газеты Vanguardia. Для монобольшинства необходимо 176 мест. Podemos - левая партия, с которой хотел договориться о союзе Санчес, потеряет 5 мест, показал опрос.

В то же время прогнозируется усиление Народной партии и потеря позиций со стороны ультраправых Vox и правоцентристов Ciudadanos.

Опросы показывают, что выборы вряд ли создадут лучшие условия для выхода партий из тупика по формированию правительственной коалиции, поскольку ни одна партия или политический блок не получат четкого мандата на власть.