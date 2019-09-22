МЗС Італії обурене нападками Орбана, просить не втручатися
Міністру закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо не сподобалось те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан сказав про італійську урядову коаліцію, тому він закликав його не втручатися в італійську політику.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.
"В Італії уряд відокремився від народу. Я бачу, що ліві повертаються назад, вони всюди отримують владу, привозять мігрантів і збільшують податки. Приходять нові керівники чи старі керівники, як Ренці та Джентілоні, але вони нічого не зрозуміли. Знову ті самі помилки", - сказав Орбан на заході правої партії "Брати Італії" в Римі в суботу.
"Вони хочуть давати громадянство біженцям, щоб отримати голоси і виграти вибори", - зазначив він.
Ді Майо негайно відреагував на заяви Орбана, закликавши його "уникати зайвого втручання":
"Я не дозволю нікому судити чи нападати на Італію. Орбан не знає італійського народу, тому хай говорить про свій народ, якщо хоче, а не про наш".
Угорський прем'єр-міністр в день прибуття на Сицилію щонайменше 150 нових мігрантів запропонував можливість "допомогти Італії в обороні кордонів та репатріації до країн походження".
"Я ніколи не підтримаю те, що ненароджених дітей замінять мігранти", - сказав він.
Давід Сассолі , президент Європейського парламенту, заявив, що "слова Орбана про дітей лякають. Я хотів би нагадати, що минулого понеділка ЄС офіційно відкрив процедуру проти Угорщини за порушення фундаментальних цінностей ЄС".
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте хочуть змінити міграційну політику ЄС, щоб в ній брали участь усі країни блоку. Ті країни, які не будуть слідувати цій політиці, хочуть карати грошовим штрафом.