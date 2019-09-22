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МИД Италии возмущен нападками Орбана, просит не вмешиваться

Воскресенье, 22 сентября 2019, 15:47

Министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не понравилось то, что премьер Венгрии Виктор Орбан сказал об итальянской правительственной коалиции, поэтому он призвал его не вмешиваться в итальянскую политику.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

"В Италии правительство отделилось от народа. Я вижу, что левые возвращаются назад, они везде получают власть, привозят мигрантов и увеличивают налоги. Приходят новые руководители или старые руководители, как Ренци и Джентилони, но они ничего не поняли. Опять те же ошибки" - сказал Орбан на мероприятии правой партии "Братья Италии" в Риме в субботу.

"Они хотят давать гражданство беженцам, чтобы получить голоса и выиграть выборы", - отметил он.

Ди Майо немедленно отреагировал на заявления Орбана, призвав его "избегать излишнего вмешательства".

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"Я не позволю никому судить или нападать на Италию. Орбан не знает итальянского народа, поэтому пусть говорит о своем народе, если хочет, а не о нашем", - сказал он.

Венгерский премьер-министр в день прибытия на Сицилию не менее 150 новых мигрантов предложил возможность "помочь Италии в обороне границ и репатриации в страны происхождения".

"Я никогда не поддержу то, что нерожденных детей заменят мигранты", - сказал он.

Давид Сассоли, президент Европейского парламента, заявил, что "слова Орбана о детях пугают. Я хотел бы напомнить, что в минувший понедельник ЕС официально открыл процедуру против Венгрии за нарушение фундаментальных ценностей ЕС".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны блока. Те страны, которые не будут следовать этой политике, хотят наказывать денежным штрафом.

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