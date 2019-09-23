Десятки тысяч людей вышли с требованием о запрете абортов в Словакии

Десятки тысяч людей прошли маршем в столице Словакии в воскресенье, требуя полного запрета абортов в преимущественно католической центральноевропейской стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Законы об абортах в Словакии – сравнительно либеральные по сравнению с законами в таких странах, как Польша или Мальта, которые приняли одни из самых строгих законов в ЕС и часто позволяют применять аборт только в таких случаях, как изнасилование.

В Словакии аборты по желанию являются законными до 12 недель беременности, тогда как аборты по состоянию здоровья разрешаются до 24 недель.

Консервативные и ультраправые законодатели хотят разрешить их только до 6-8 недель беременности или запретить их вообще, и парламент в этом месяце начинает обсуждение законопроектов об ограничении права на аборты.

Неясно, станут ли предложения законами, поскольку правящая партия SMER-SD ("Направление - социальная демократия") - левая, социально-консервативная партия - и младший правительственный партнер, правоконсервативная Словацкая национальная партия (SNS) не сказали, поддержат ли какой-нибудь из этих проектов.

В прошлом году количество абортов в стране с 5,4 млн жителей снизилось до 6 тысяч с почти 11 тысяч десятилетием ранее. Опрос агентства Focus в этом месяце показал, что 55,5% людей не согласны с ограничением абортов, тогда как 34,6% поддержали этот шаг.

Протестующие с лозунгами "Человек – это человек независимо от размера" и "Кто убивает нерожденного ребенка, убивает будущее нации" прошли маршем в столице в воскресенье, требуя полного запрета абортов, в том числе в случаях серьезных врожденных пороков или изнасилования.

"Жизнь каждого человека неоценима, поэтому его нужно защищать от зачатия до естественной смерти", - заявил на сцене один из организаторов протеста, поддержанный католической церковью.

Организаторы оценили явку примерно в 50 тысяч человек.

Партия SMER-SD руководит Словакией почти непрерывно с 2006 года.

Перед выборами, которые состоятся в следующем году, партия обязалась поддержать законодательство о запрете браков и усыновления однополыми парами. Словацкий закон не признает однополых гражданских союзов.

По данным последней официальной переписи населения 2011 года, 62% жителей страны назвали себя римокатоликами, а 6% - протестантами.