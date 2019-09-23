Пристайко: близько 20 нових послів погоджені із Зеленським

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що надав президенту Володимиру Зеленському пропозиції щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, і вони погоджені з головою держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Громадське".

Пристайко визнав, що нині існує "певний дефіцит призначених послів".

"Це нормальний процес: при зміні голови держави змінюється дипломатичний корпус. Процес цей довгий хоча б тому, що країна вимагає значного часу на угоду про призначення конкретної людини в конкретну країну. Процес із нашого боку у великій частині завершений. Президенту Зеленському доведена пропозиція міністра щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, вони погоджені з ним", - сказав міністр.

Пристайко також заявив, що він категорично проти погодження Офісом президента радників послів України.

"Я про це говорив з президентом Зеленським, і я наполягаю, що це моя відповідальність, і я несу повну відповідальність. Якщо президент Зеленський вважає, що моє рішення неправильне, я готовий звільнити цю посаду, але я вважаю, що він повинен мені довірити", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, президент не має взагалі цим опікуватися.

"Йому є чим займатися, крім погодження призначення радників, яких є декілька сотень по всьому світу", - зазначив міністр.

Як відомо, з часів президента Віктора Ющенка Адміністрація президента узгоджувала радників голів МЗС та послів.

Нагадаємо, у липні Зеленський звільнив посла України в США і ще 10 послів.