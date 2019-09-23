Пристайко: около 20 новых послов согласованы с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому предложения по около 20 новым руководителям иностранных миссий, и они согласованы с главой государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Громадське".

Пристайко признал, что сейчас есть "определенный дефицит назначенных послов".

"Это нормальный процесс: при смене главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что требуется значительное время на согласование назначения конкретного человека в конкретной стране. Процесс с нашей стороны по большей части завершен. Президенту Зеленскому подано предложение министра по около 20 новым руководителям иностранных миссий, они согласованы с ним", - сказал министр.

Пристайко также заявил, что он категорически против согласования Офисом президента советников послов Украины.

"Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне это доверить", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, президент вообще не должен этим заниматься.

"Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру", - отметил министр.

Как известно, со времен президента Виктора Ющенко Администрация президента согласовывала советников глав МИД и послов.

Напомним, в июле Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 послов.