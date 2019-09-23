Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати

У нідерландському місті Неймеген вже півтора року зберігаються 48 дизельних потягів, які придбала Румунія, але так і не забрала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Румунська компанія Ferotrans повністю оплатила покупку нідерландській державній залізничній компанії NS і планувала забрати потяги у березні минулого року до Румунії, де вони мали б отримати друге життя.

Однак ні в березні, ні пізніше потяги не забрали. Ferotrans попередила нідерландську сторону про проблеми з транспортуванням.

Весь цей час потяги стоять на коліях на станції в місті Неймеген, і NS вже уривається терпець.

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"Ми гадаємо, що це ганебно, що вони стоять тут вже півтора року" - сказала представниця NS Леоні Босселар. За її словами, на станції з 1 жовтня планують проводити ремонтні роботи, тому колії мають бути звільнені до цієї дати.

У компанії не впевнені, що румунська сторона зможе забрати потяги до 1 жовтня.

"Це не наші потяги. Ми не можемо просто взяти і перегнати їх в інше місце. Тому ми плануємо через суд повернути собі право власності над ними" - сказала представниця нідерландської компанії.

NS використовувала потяги Buffel з 1996 року, однак вже вивела їх з експлуатації.