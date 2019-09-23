Румыния купила у Нидерландов 48 подержанных поездов, но полтора года не может их забрать
В нидерландском городе Неймеген уже полтора года хранятся 48 дизельных поездов, которые приобрела Румыния, но так и не забрала.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Румынская компания Ferotrans полностью оплатила покупку у нидерландской государственной железнодорожной компании NS и планировала забрать поезда в марте прошлого года в Румынию, где они должны получить вторую жизнь.
Однако ни в марте, ни позже поезда не забрали. Ferotrans предупредила нидерландскую сторону о проблемах с транспортировкой.
Все это время поезда стоят на путях на станции в городе Неймеген, и NS уже теряют терпение.
"Мы думаем, что это позорно, что они стоят здесь уже полтора года", - сказала представительница NS Леони Босселар. По ее словам, на станции с 1 октября планируют проводить ремонтные работы, поэтому пути должны быть освобождены до этой даты.
В компании не уверены, что румынская сторона сможет забрать поезда до 1 октября.
"Это не наши поезда. Мы не можем просто взять и перегнать их в другое место. Поэтому мы планируем через суд вернуть себе право собственности над ними", - сказала представительница нидерландской компании.
NS использовала поезда Buffel с 1996 года, однако уже вывела их из эксплуатации.