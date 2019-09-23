Румыния купила у Нидерландов 48 подержанных поездов, но полтора года не может их забрать

В нидерландском городе Неймеген уже полтора года хранятся 48 дизельных поездов, которые приобрела Румыния, но так и не забрала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Румынская компания Ferotrans полностью оплатила покупку у нидерландской государственной железнодорожной компании NS и планировала забрать поезда в марте прошлого года в Румынию, где они должны получить вторую жизнь.

Однако ни в марте, ни позже поезда не забрали. Ferotrans предупредила нидерландскую сторону о проблемах с транспортировкой.

Все это время поезда стоят на путях на станции в городе Неймеген, и NS уже теряют терпение.

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"Мы думаем, что это позорно, что они стоят здесь уже полтора года", - сказала представительница NS Леони Босселар. По ее словам, на станции с 1 октября планируют проводить ремонтные работы, поэтому пути должны быть освобождены до этой даты.

В компании не уверены, что румынская сторона сможет забрать поезда до 1 октября.

"Это не наши поезда. Мы не можем просто взять и перегнать их в другое место. Поэтому мы планируем через суд вернуть себе право собственности над ними", - сказала представительница нидерландской компании.

NS использовала поезда Buffel с 1996 года, однако уже вывела их из эксплуатации.