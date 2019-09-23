Опитування показало, де у ЄС найкраще і найгірше ставляться до ЛГБТ

76% європейців згідні з твердженням, що геї, лесбійки та бісексуальні люди повинні мати ті самі права, що й гетеросексуали. Ця цифра зросла на 5 процентних пунктів з 2015 року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 23 вересня опублікувала Єврокомісія.

53% громадян ЄС заявили, що у їхній країні поширена дискримінація на ґрунті сексуальної орієнтації, 48% бачать дискримінацію на ґрунті бісексуальності та 39% вказують на дискримінацію щодо інтерсексуалів (людина, народжена з статевими ознаками, які не відповідають типовому визначенню чоловічого або жіночого тіла).

Твердження про те, що геї, лесбійки та бісексуальні люди повинні мати ті самі права, що й гетеросексуали, має різну підтримку у різних країнах-членах. Найбільшою вона є у Швеції (98%) та Нідерландах (97%), а найнижчою - у Словаччині (31%) та Румунії (38%).

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72% громадян ЄС вважають, що немає нічого поганого у сексуальних стосунках між представниками однієї статі (цифра зросла на 5 процентних пунктів з 2015 року).

69% респондентів заявили, що одностатеві шлюби мають бути дозволені у всьому ЄС.

59% опитаних вважають, що трансгендери повинні мати можливість змінювати свої документи, щоб вони відповідали їхній внутрішній статевій ідентифікації.