Від вибуху газу в супермаркеті в Австрії постраждали 9 людей
Понеділок, 23 вересня 2019, 15:40
Дев'ять осіб отримали поранення в результаті вибуху газу в продуктовому супермаркеті в австрійській федеральній землі Тіроль.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Kurier.
Інцидент стався в першій половині дня в громаді Сант Йодок ам Бреннер. Після вибуху почалася пожежа.
"Стався величезний вибух газу. Обрушився будинок. Виглядає катастрофічно", - сказав бургомістр громади Клаус Унгеранк після вибуху.
За даними рятувальної служби, дев'ять осіб постраждали. Постраждалих доставили в лікарні, їх життю нічого не загрожує.
Разом з тим, за даними поліції, під завалами і далі перебуває літня жінка.
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