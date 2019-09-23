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Від вибуху газу в супермаркеті в Австрії постраждали 9 людей

Понеділок, 23 вересня 2019, 15:40

Дев'ять осіб отримали поранення в результаті вибуху газу в продуктовому супермаркеті в австрійській федеральній землі Тіроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Kurier.

Інцидент стався в першій половині дня в громаді Сант Йодок ам Бреннер. Після вибуху почалася пожежа.

"Стався величезний вибух газу. Обрушився будинок. Виглядає катастрофічно", - сказав бургомістр громади Клаус Унгеранк після вибуху.

За даними рятувальної служби, дев'ять осіб постраждали. Постраждалих доставили в лікарні, їх життю нічого не загрожує.

 

Разом з тим, за даними поліції, під завалами і далі перебуває літня жінка.

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