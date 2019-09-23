От взрыва газа в супермаркете в Австрии пострадали 9 человек

Девять человек получили ранения в результате взрыва газа в продуктовом супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Kurier.

Инцидент произошел в первой половине дня в общине Сант Йодок ам Бреннер. После взрыва начался пожар.

"Произошел огромный взрыв газа. Обрушился дом. Выглядит катастрофически", - сказал бургомистр общины Клаус Унгеранк после взрыва.

По данным спасательной службы, девять человек пострадали. Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничто не угрожает.

Вместе с тем, по данным полиции, под завалами продолжает находиться пожилая женщина.