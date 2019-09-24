Німецький суд постановив, що похмілля - це хвороба
Німецький суд визнав похмілля хворобою у вироці проти постачальника харчової добавки, яка продається як "напій проти похмілля".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Земельний суд у Франкфурті ухвалив вирок, оприлюднений у понеділок, що маркетинг відповідача порушив заборону на присвоєння харчовим продуктам можливості запобігання чи лікування хвороб. Суд відхилив апеляцію на аналогічний вирок нижчої інстанції.
Згідно із заявою суду, хворобу слід визначати в широкому розумінні, щоб захистити здоров'я людей. Судді зазначили, що цей термін охоплює "будь-яке, навіть незначне або тимчасове порушення нормального стану організму або нормальної діяльності".
Це, за їхніми словами, передбачає головні болі та інші симптоми, які є наслідком вживання алкоголю, "шкідливої речовини".