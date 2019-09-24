Немецкий суд постановил, что похмелье – это болезнь

Немецкий суд признал похмелье болезнью в приговоре против поставщика пищевой добавки, которая продается как "напиток против похмелья".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Земельный суд во Франкфурте вынес приговор, обнародованный в понедельник, что маркетинг ответчика нарушил запрет на присвоение пищевым продуктам возможности предотвращения или лечения болезней. Суд отклонил апелляцию на аналогичный приговор низшей инстанции.

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Согласно заявлению суда, болезнь следует определять в широком смысле, чтобы защитить здоровье людей. Судьи отметили, что этот термин охватывает "любое, даже незначительное или временное нарушение нормального состояния организма или нормальной деятельности".

Это, по их словам, предусматривает головные боли и другие симптомы, которые являются следствием употребления алкоголя, "вредного вещества".