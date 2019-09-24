Верховный суд Великобритании признал, что Джонсон незаконно приостановил работу парламента

Верховный суд Великобритании во вторник объявил решение о незаконности приостановления работы парламента на пять недель, инициированного правительством Бориса Джонсона, и поэтому приостановление является недействительным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Постановление прокладывает путь для законодателей вернуться в парламент, где Джонсон не имеет большинства. Это может дать парламентариям, большинство из которых против выхода без ЕС без соглашения, чем угрожал Джонсон, дальнейшую возможность помешать его стратегии.

"Решение посоветовать Ее Величеству приостановить парламент было незаконным, поскольку это привело к нарушению или препятствованию возможности парламента выполнять свои конституционные функции без надлежащего обоснования", - заявила президент Верховного суда Бренда Хейл.

"Парламент не приостановлен. Это единогласное решение всех 11 судей", - добавила она. "Именно парламент, в частности спикер и спикер Палаты лордов, решают, что делать дальше".

Напомним, парламент был приостановлен по совету Джонсона и одобрением королевы Елизаветы с 10 сентября по 14 октября. 31 октября Великобритания должна выйти из ЕС.

4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты дважды отклонили эту инициативу.

Читайте также: "Тактическая победа или стратегическое поражение: что решил британский парламент по Brexit".