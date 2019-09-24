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Парламент Великобритании вернется к работе в среду после исторического решения суда

Вторник, 24 сентября 2019, 14:53

Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу заявил, что парламент возобновит работу в среду в 11:30.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По его словам, в эту среду не будет традиционной серии вопросов к премьер-министру, который сейчас находится в Нью-Йорке.

Однако, добавил Беркоу, у депутатов еще будут возможности привлечь правительство к ответу по делу решение Верховного суда.

"Чтобы избежать сомнений, будет полный простор для срочных вопросов, заявлений министров и заявок на экстренные дебаты в соответствии с постоянным порядком", - сказал он.

Беркоу отметил, что единогласный, недвусмысленный и неоспоримый вердикт суда заключается в том, что "приостановление работы парламента было незаконным, и потому, что оно помешало парламенту выполнить свои основные обязанности в критический момент для нашей страны".

Напомним, Верховный суд Великобритании во вторник объявил решение о незаконности приостановления работы парламента на пять недель, инициированного правительством Бориса Джонсона, и поэтому приостановление является недействительным.

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