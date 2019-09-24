Катастрофа порома "Естонія": суд Таллінна розглядає вимогу шведів знову відкрити справу

Талліннський адміністративний суд почав розгляд вимоги знову відкрити справу про загибель порома "Естонія" у вересні 1994 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Позивачі - громадяни Швеції Леннарт Берглунд і Лассе Йонсен - вимагають організувати нові занурення до останків судна на дні Балтійського моря.

Навесні цього року родичі загиблих зі Швеції подали в суд на естонську державу і зажадали провести нове розслідування причин катастрофи.

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У позові зазначається, що в офіційній версії загибелі судна є ціла низка протиріч. Якщо раніше уряди відмовлялися організовувати нові занурення до останків судна, не бажаючи турбувати спокій загиблих і травмувати родичів, то тепер позов, поданий шведською стороною підтримало естонське об'єднання родичів загиблих.

"Вони не вивчали останки судна, тільки розглядали документи і інтерв'ювали деяких людий, які вижили, але не всіх. Наша головна претензія в тому, що останки не задокументовані, тому ми не знаємо в якому вони стані знаходяться під водою", - сказав Берглунд.

Аварія порома "Естонія" сталася вночі 28 вересня 1994 року, коли судно прямувало з Таллінна до Стокгольму. На його борту було 989 осіб, з них загинули 852 людини, врятовано 138 осіб, з них один помер пізніше у лікарні. Були знайдені лише 94 тіла загиблих. Більшість жертв, 501 загиблий, були шведами.

Це - найбільша в Європі корабельна трагедія в мирний час. Глибина на місці затоплення порома становить 83 метри. Незабаром після аварії шведська влада виступила проти підняття судна і позначила цей район морською могилою, заборонивши будь-які дослідження уламків.

У 1997 році міжнародне розслідування дійшло висновку, що через шторм в морі відкрився висувний носовий козирок, через що вода потрапила на палубу з автомобілями, в результаті чого судно швидко затонуло.