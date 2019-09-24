Катастрофа парома "Эстония": суд Таллинна рассматривает требование шведов вновь открыть дело

Таллиннский административный суд начал рассмотрение требования вновь открыть дело о гибели парома "Эстония" в сентябре 1994 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Истцы - граждане Швеции Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен - требуют организовать новые погружения к останкам судна на дне Балтийского моря.

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Весной этого года родственники погибших из Швеции подали в суд на эстонское государство и потребовали провести новое расследование причин катастрофы.

В иске отмечается, что в официальной версии гибели судна есть целый ряд противоречий. Если прежде правительства отказывались организовывать новые погружения к останкам судна, не желая тревожить покой погибших и травмировать родственников, то теперь иск, поданный шведской стороной поддержало эстонское объединение родственников погибших.

"Они не изучали останки судна, только рассматривали документы и интервьюировали некоторых выживших, но не всех. Наша главная претензия в том, что останки не задокументированы, поэтому мы не знаем в каком они состоянии находятся под водой", - сказал Берглунд.

Авария парома "Эстония" произошла ночью 28 сентября 1994 года, когда судно направлялось из Таллинна в Стокгольм. На его борту было 989 человек, из них погибли 852 человека, спасено 138 человек, из них один скончался позже в больнице. Были найдены только 94 тела погибших. Большинство жертв, 501 погибший, были шведами.

Это - крупнейшая в Европе корабельная трагедия в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра. Вскоре после аварии шведские власти выступили против поднятия судна и обозначили этот район морской могилой, запретив любые исследования обломков.

В 1997 году международное расследование пришло к выводу, что из-за шторма в море открылся выдвижной носовой козырек, из-за чего вода попала на палубу с автомобилями, в результате чего судно быстро затонуло.