Зеленський і Меркель обговорили підготовку до "нормандського" саміту

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН обговорив стан підготовки до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі президента за підсумками зустрічі.

"Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України", - повідомили в офісі президента.

Зазначається, що Зеленський поінформував Ангелу Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської.

Меркель наголосила на незмінності підтримки з боку Німеччини зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів, зазначили в пресслужбі.

Помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак раніше заявляв, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо, Росія висунула умову для зустрічі лідерів: для цього Київ повинен підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку нібито погодили на зустрічі у вересні радники президентів.

Голова МЗС Вадим Пристайко зазначив, що у вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодили не формулу Штайнмаєра, а інше чітке формулювання.

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