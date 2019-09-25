Зеленский и Меркель обсудили подготовку к "нормандскому" саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН обсудил состояние подготовки к встрече лидеров стран нормандской четверки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе президента по итогам встречи.

"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - сообщили в офисе президента.

Отмечается, что Зеленский сообщил Ангеле Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Меркель подчеркнула неизменность поддержки со стороны Германии усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандском формате для достижения эффективных результатов, отметили в пресс-службе.

Помощник президента по международным делам Андрей Ермак ранее заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Напомним, Россия выдвинула условие для встречи лидеров: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую якобы согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не формулу Штайнмайера, а другую четкую формулировку.

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