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Сербія: в разі відмови підписати угоду з ЄАЕС під загрозою був би договір з РФ

Середа, 25 вересня 2019, 09:50

У разі відмови Сербії підписати угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) під загрозою могла б опинитися й торговельна угода країни з Росією.

Про це заявив міністр торгівлі, туризму і телекомунікацій Сербії Расим Ляїч, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Glas Amerike.

"У рамках Євразійського союзу було вирішено розпочати уніфікацію всіх угод про вільну торгівлю, які вони раніше мали з третіми країнами. Якби Сербія заявила, що не хоче підписувати цю угоду, наша угода про вільну торгівлю з Росією була б поставлена під питання", - сказав Ляїч.

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Ляїч підкреслює, що Сербія не приєднується до ЄАЕС, а підписує угоду про вільну торгівлю, аналогічну тим угодам, які діють з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

"Тут немає політики, лише торгівля", - заявив міністр.

Сербія підпише торговельну угоду з ЄАЕС 25 жовтня. До складу ЄЕС входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

Новий документ замінить існуючі домовленості, а перелік товарів буде розширений, оскільки сир, алкоголь та сигарети будуть додані до переліку товарів безмитної торгівлі.

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Сербія Торгівля Росія
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