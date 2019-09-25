Сербия: в случае отказа подписать соглашение с ЕАЭС под угрозой был бы договор с РФ

В случае отказа Сербии подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) под угрозой могло бы оказаться и торговое соглашение страны с Россией.

Об этом заявил министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Glas Amerike.

"В рамках Евразийского союза было решено начать унификацию всех соглашений о свободной торговле, которые они ранее имели с третьими странами. Если бы Сербия заявила, что не хочет подписывать это соглашение, наше соглашение о свободной торговле с Россией было бы поставлено​под сомнение", - сказал Ляич.

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Ляич подчеркивает, что Сербия не присоединяется к ЕАЭС, а подписывает соглашение о свободной торговле, аналогичное тем соглашениям, которые действуют с Россией, Беларусью и Казахстаном.

"Здесь нет политики, только торговля", - заявил министр.

Сербия подпишет торговое соглашение с ЕАЭС 25 октября. В состав ЕЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Новый документ заменит существующие договоренности, а перечень товаров будет расширен, поскольку сыр, алкоголь и сигареты будут добавлены в перечень товаров беспошлинной торговли.