Сербия: в случае отказа подписать соглашение с ЕАЭС под угрозой был бы договор с РФ
В случае отказа Сербии подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) под угрозой могло бы оказаться и торговое соглашение страны с Россией.
Об этом заявил министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Glas Amerike.
"В рамках Евразийского союза было решено начать унификацию всех соглашений о свободной торговле, которые они ранее имели с третьими странами. Если бы Сербия заявила, что не хочет подписывать это соглашение, наше соглашение о свободной торговле с Россией было бы поставленопод сомнение", - сказал Ляич.
Ляич подчеркивает, что Сербия не присоединяется к ЕАЭС, а подписывает соглашение о свободной торговле, аналогичное тем соглашениям, которые действуют с Россией, Беларусью и Казахстаном.
"Здесь нет политики, только торговля", - заявил министр.
Сербия подпишет торговое соглашение с ЕАЭС 25 октября. В состав ЕЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Новый документ заменит существующие договоренности, а перечень товаров будет расширен, поскольку сыр, алкоголь и сигареты будут добавлены в перечень товаров беспошлинной торговли.