У Британії суд не дозволив трансгендеру називатися "батьком" народженої ним дитини

У Британії трансгендерний чоловік, який народив дитину і не хоче, щоб його описували як "матір" у свідоцтві про народження, програв судову битву з цього питання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Фред Макконнелл, журналіст, хотів бути зареєстрованим як "батько" або "один з батьків".

Але суддя Високого суду постановив, що статус "матері" надається особі, яка виношує і народжує дитину.

За його словами, в той час як стать Макконнелла була визнана законом як чоловіча, його статус "матері" випливає з біологічної ролі при пологах.

Фред Макконнелл є батьком-одинаком, який народився жінкою, але після операції став чоловіком.

Він був біологічно здатний завагітніти і народив хлопчика минулого року, але юридично став чоловіком до моменту народження в нього дитини.

Шлях Макконнелла до батьківства було задокументовано у фільмі під назвою Seahorse.

Коли він реєстрував народження дитини, йому сказали про вимогу закону, щоб люди, які народжують, реєструвалися як матері.

Макконнелл подав судовий позов проти головного Реєстраційного управління, яке відповідає за реєстрацію народжень і смертей в Англії та Уельсі, звинувативши його в дискримінації.

На його думку, це порушує його права людини на повагу до приватного та сімейного життя.