В Британии суд не разрешил трансгендеру называться "отцом" рожденного им ребенка

В Британии трансгендер, который родил ребенка и не хочет, чтобы его описывали как "мать" в свидетельстве о рождении, проиграл судебную битву по этому вопросу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Фред Макконнелл, журналист, хотел быть зарегистрированным как "отец" или "один из родителей".

Но судья Высокого суда постановил, что статус "матери" предоставляется лицу, которое вынашивает и рожает ребенка.

По его словам, в то время как пол Макконнелл был признан законом как мужской, его родительский статус "матери" следует из биологической роли в родах.

Фред Макконнелл – отец-одиночка, который родился женщиной, но после операции стал мужчиной.

Он был биологически способен забеременеть и родил мальчика в прошлом году, но юридически стал мужчиной до момента рождения у него ребенка.

Путь Макконнелл к отцовству было задокументирован в фильме под названием Seahorse.

Когда он регистрировал рождение ребенка, ему сказали о требовании закона, что люди, которые рожают, должны быть зарегистрированы как матери.

Макконнелл подал судебный иск против главного Регистрационного управления, отвечающего за регистрацию рождений и смертей в Англии и Уэльсе, обвинив его в дискриминации.

По его мнению, это нарушает его права на уважение частной и семейной жизни.