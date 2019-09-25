Поліція Британії заявила, що не знайшла нових постраждалих від дії "Новічка"

Результати аналізів, узятих у людей, які могли піддатися дії нервово-паралітичної речовини "Новічок" в березні 2018 року, не виявили нових постраждалих.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Скотленд-Ярду.

"Співробітники контртерористичного підрозділу сьогодні, 25 вересня, можуть підтвердити, що дослідження зразків крові, взятих у невеликого числа людей в березні 2018 року, не виявило слідів" "Новічка", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що минулого місяця поліція зв'язалася з кількома людьми, щоб попросити дозволу на проведення експертизи.

"Це було зроблено після того, як схоже дослідження підтвердило наявність слідів нервово-паралітичної речовини у взятому в той же період часу зразку крові другого співробітника поліції графства Вілтшир", - йдеться в заяві.

Неназваний офіцер став четвертим постраждалим в результаті нападу в Солсбері. "Більш високі рівні впливу "Новічка", отримані Сергієм і Юлією Скрипаль і детектив-сержантом Ніком Бейлі, привели до їх критичного або важкого захворювання", - повідомили в Скотланд-Ярді.

Дон Стерджесс і Чарлі Роулі також постраждали від високого рівня впливу "Новічка" після інциденту в Еймсбері в червні 2018 року. Стерджесс померла через кілька днів, а Роулі серйозно захворів.

Лондон стверджує, що замах на Скрипалів організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає.