Полиция Британии заявила, что не нашла новых пострадавших от действия "Новичка"

Результаты анализов, взятых у людей, которые могли подвергнуться действию нервно-паралитического вещества "Новичок" в марте 2018 года, не выявили новых пострадавших.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в заявлении на сайте Скотленд-Ярда.

"Сотрудники контртеррористического подразделения сегодня, 25 сентября, могут подтвердить, что исследование образцов крови, взятых у небольшого числа людей в марте 2018 года, не выявило следов "Новичка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом месяце полиция связалась с несколькими людьми, чтобы попросить разрешения на проведение экспертизы.

"Это было сделано после того, как похожее исследование подтвердило наличие следов нервно-паралитического вещества во взятом в тот же период времени образце крови второго сотрудника полиции графства Уилтшир", - говорится в заявлении.

Неназванный офицер стал четвертым пострадавшим в результате нападения в Солсбери. "Более высокие уровни воздействия "Новичка", перенесенные Сергеем и Юлией Скрипаль и детектив-сержантом Ником Бэйли, привели к их критическому или тяжелому заболеванию", - сообщили в Скотланд-Ярде.

Дон Стерджесс и Чарли Роули также страдали от высокого уровня воздействия "Новичка" после инцидента в Эймсбери в июне 2018 года. Стерджесс скончалась через несколько дней, а Роули серьезно заболел.