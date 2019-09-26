"Lwów" поруч із "L'viv": у Польщі змінюють дорожні знаки з назвами іноземних міст

Перший знак у Польщі, в якому перед назвою міста "Львів" з’явилася польська назва "Lwów", був нанесений на виїзді з Ланьцута на автомагістраль А4. За цією зміною спостерігали політики, зокрема міністр інфраструктури Анджей Адамчик.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Запровадження польських назв іноземних місцевостей є результатом внесення змін до регламенту про дорожні знаки.

Новий регламент вимагає, щоб назви іноземних місцевостей були написані як в оригіналі, так і в польському правописі.

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З таким закликом, каже міністр, звернулися водії. Глава Міністерства інфраструктури додав, що подібні рішення застосовуються і в інших країнах.

Одним з ініціаторів зміни став народний депутат Сільвестер Хрущ із PiS, який намагався зробити так, щоб польські назви з’являлися польською мовою на знаках у Німеччині.

У зв’язку із внесенням змін до розпорядження міністра інфраструктури, в Підкарпатському воєводстві виправлять написи на 94 знаках.

Як відомо, парламентські вибори у Польщі відбудуться 13 жовтня.