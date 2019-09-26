Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Угорського і румунського кандидатів в Єврокомісію викликали для додаткових роз'яснень

Німецькі ЗМІ: з 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою в 1,4 млрд євро

Зеленський про "наїзд" на Меркель і Макрона: ми всім дякуємо, але я сказав правду

Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки свою частину стенограми






"Lwów" поруч із "L'viv": у Польщі змінюють дорожні знаки з назвами іноземних міст

Четвер, 26 вересня 2019, 10:10

Перший знак у Польщі, в якому перед назвою міста "Львів" з’явилася польська назва "Lwów", був нанесений на виїзді з Ланьцута на автомагістраль А4. За цією зміною спостерігали політики, зокрема міністр інфраструктури Анджей Адамчик.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Запровадження польських назв іноземних місцевостей є результатом внесення змін до регламенту про дорожні знаки.

 
 

Новий регламент вимагає, щоб назви іноземних місцевостей були написані як в оригіналі, так і в польському правописі. 

Читайте також
Президент Литви про написання польських прізвищ: обіцянок не буде

З таким закликом, каже міністр, звернулися водії. Глава Міністерства інфраструктури додав, що подібні рішення застосовуються і в інших країнах.

Одним з ініціаторів зміни став народний депутат Сільвестер Хрущ із PiS, який намагався зробити так, щоб польські назви з’являлися польською мовою на знаках у Німеччині.

У зв’язку із внесенням змін до розпорядження міністра інфраструктури, в Підкарпатському воєводстві виправлять написи на 94 знаках.

Як відомо, парламентські вибори у Польщі відбудуться 13 жовтня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua