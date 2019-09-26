"Lwów" рядом с "L'viv": в Польше меняют дорожные знаки с названиями иностранных городов

Первый знак в Польше, в котором перед названием города "Львов" появилось польское название "Lwów", был нанесен на выезде из Ланцута на автомагистраль А4. За этим изменением наблюдали политики, в частности министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Введение польских названий иностранных местностей является результатом внесения изменений в регламент о дорожных знаках.

Новый регламент требует, чтобы названия иностранных местностей были написаны как в оригинале, так и в польском правописании.

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С таким призывом, говорит министр, обратились водители. Глава Министерства инфраструктуры добавил, что подобные решения применяются и в других странах.

Одним из инициаторов изменения стал народный депутат Сильвестр Хрущ из PiS, который пытался сделать так, чтобы польские названия появлялись на польском языке на знаках в Германии.

В связи с внесением изменений в распоряжение министра инфраструктуры, в Подкарпатском воеводстве исправят надписи на 94 знаках.

Как известно, парламентские выборы в Польше состоятся 13 октября.