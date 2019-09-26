Єврокомісія відреагувала на стенограму, нагадавши Україні про зобов’язання

У Європейській комісії не стали прямо коментувати публікацію стенограми телефонної розмови між президентами України і США, проте нагадали, що підтримка, яку ЄС надає Україні, зав’язана на її зобов’язаннях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер на брифінгу в Брюсселі заявив речник комісії.

Читайте також Трамп просив Зеленського розглянути справу проти Байдена - стенограма

Так він відповів на прохання журналіста прокоментувати готовність Зеленського розібратись із розслідуванням щодо Байдена, як випливає зі стенограми. Журналіст підкреслив, що такий крок українського президента був би втручанням у судову систему.

"Наша підтримка міцно зав'язана на зобов'язанні України продовжувати шлях реформ, тож, звичайно, ми дуже уважно стежимо за реформами, які проводить Україна", - сказав представник комісії, відзначивши, що ЄК не дає коментарів щодо телефонної розмови та будь-яких заяв.

"Але так, насправді, для нас важливо сказати, що підтримка Європейським Союзом України є безпрецедентною. За останні 5 років ми виділили для України найбільший пакет підтримки в історії ЄС.

Євросоюз разом з європейськими фінансовими інституціями мобілізував більш ніж 15 мільярдів євро грантів та запозичень на підтримку реформ, висунувши жорсткою умовою продовжувати прогрес", - зазначив представник ЄК.

Читайте також Трамп захищає розмову із Зеленським: Байден зробив помилку

У Єврокомісії також не стали відповідати на питання, чи шукатимуть роз'яснень від Зеленського за його критичні заяви про недостатню підтримку України Європейським союзом.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

У розмові Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався. Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.

"Виявляється, що, хоча і логічно, що Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно США – набагато більший партнер, ніж Європейський Союз, і я дуже вдячний вам за це, тому що США роблять достатньо багато для України", - заявляв у розмові Володимир Зеленський.