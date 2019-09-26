Залежна від електроенергії з України Молдова під'єднається до мережі Румунії

Уряд Молдови 25 вересня схвалив угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), ЄС і з Світовим банком про надання інвестиційного гранту в розмірі €40 млн і кредиту $70 млн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Гроші підуть на будівництво об'єктів, необхідних для завершення процесу взаємопід'єднання електромереж Молдови і Румунії, кажуть у Міністерстві фінансів.

Як зазначає відомство, грант від ЄС піде на будівництво реверсної станції 400 кВ між Вулканештами і Кишиневом. А кредит від Світового банку - на будівництво високовольтної лінії електропередачі між Вулканештами і Кишиневом, а також на модернізацію трансформаторних станцій на цій лінії.

"Під'єднання до електромережі Румунії значно підвищить якість послуг із забезпечення населення електроенергією. Зараз країна залежить від однієї електростанції, яка працює на газі, вугіллі та бензині, а також від імпорту з України", - зазначає Мінфін.

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Торік 70% електроенергії Молдова закуповувала у МолдГРЕС і 30% - в України. Розташована в Придністров'ї Молдавська ГРЕС - підконтрольна російському холдингу "Інтер РАО".

З 1 квітня цього року, за підсумками чергового тендеру, у Молдовської ГРЕС закуповують 85% електроенергії по $52,4 за МВт/год, а в українського ДТЕК "Павлоградвугілля" - 15% по $64,4.