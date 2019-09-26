Зависимая от электроэнергии из Украины Молдова подключится к сети Румынии

Правительство Молдовы 25 сентября одобрило соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), ЕС и Всемирным банком о предоставлении инвестиционного гранта в размере 40 млн евро и кредита на $70 млн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Деньги пойдут на строительство объектов, необходимых для завершения процесса взаимного подсоединения электросетей Молдовы и Румынии, говорит Министерство финансов.

Как отмечает ведомство, грант ЕС пойдет на строительство реверсной станции 400 кВ между Вулканешты и Кишиневом. А кредит от Всемирного банка - на строительство высоковольтной линии электропередачи между Вулканешты и Кишиневом, а также на модернизацию трансформаторных станций на этой линии.

"Подключение к электросети Румынии значительно повысит качество услуг по обеспечению населения электроэнергией. Сейчас страна зависит от одной электростанции, работающей на газе, угле и бензине, а также от импорта из Украины", - отмечает Минфин.

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В прошлом году 70% электроэнергии Молдова закупала у МолдГРЭС и 30% - в Украине. Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС подконтрольна российскому холдингу "Интер РАО".

С 1 апреля этого года, по итогам очередного тендера, у Молдавской ГРЭС закупают 85% электроэнергии по $52,4 за МВт/ч, а у украинской ДТЭК "Павлоградуголь" - 15% по $64,4.