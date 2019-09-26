ЄС продовжив мандат місії "Софія" у Середземному морі

Євросоюз продовжив мандат операції EUNAVFOR MED "Софія" у Середземному морі до 31 березня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, передає "Європейська правда".

При цьому місія і надалі функціонуватиме без застосовування військово-морського компоненту.

"Держави-члени ЄС готові повернутися до цього питання в разі потреби, щоб надати командувачу операцією можливі нові вказівки щодо розгортання військово-морських сил операції", - заявили у Раді ЄС.

"Основне завдання операції – зробити внесок в роботу ЄС із руйнуванню бізнесу контрабандистів і торговців людьми в Південному і Центральному Середземномор'ї", - йдеться у повідомленні.

В рамках операції також проводяться навчання лівійської берегової охорони і військово-морського флоту, а також контролюється дотримання ембарго ООН на постачання зброї у відкритому морі біля узбережжя Лівії.

Крім того, операція також проводить спостереження і збирає інформацію про незаконний обіг експорту нафти з Лівії відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Відповідно до міжнародних правил, люди, яких врятували на морі, повинні бути доставлені в найближчі безпечні порти, які в більшості випадків знаходяться в Італії. Місія також має штаб-квартиру в Римі.

Морська місія ЄС "Софія", розпочата у 2015 році, ніколи не була офіційною пошуково-рятувальною програмою. Проте, відповідно до морських конвенцій ООН, моряки зобов'язані надавати допомогу кораблям, які перебувають у небезпеці, і протягом чотирьох років таким чином було врятовано: 49 000 мігрантів.

У березні 2019 року дипломати ЄС продовжили операцію "Софія" ще на шість місяців, але відкликали військово-морські активи блоку, фактично поклавши кінець рятувальній складовій.