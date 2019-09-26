ЕС продлил мандат миссии "София" в Средиземном море

Евросоюз продлил мандат операции EUNAVFOR MED "София" в Средиземном море до 31 марта 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, передает "Европейская правда".

При этом миссия и в дальнейшем будет функционировать без применения военно-морского компонента.

"Государства-члены ЕС готовы вернуться к этому вопросу в случае необходимости, чтобы предоставить командующему операцией возможные новые указания по развертыванию военно-морских сил операции", - заявили в Совете ЕС.

"Основная задача операции - сделать вклад в работу ЕС по разрушению бизнеса контрабандистов и торговцев людьми в Южном и Центральном Средиземноморье", - говорится в сообщении.

В рамках операции также проводятся учения ливийской береговой охраны и военно-морского флота, а также контролируется соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в открытом море у побережья Ливии.

Кроме того, операция также проводит наблюдения и собирает информацию о незаконном обороте экспорта нефти из Ливии в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Согласно международным правилам, люди, которых спасли на море, должны быть доставлены в ближайшие безопасные порты, которые в большинстве случаев находятся в Италии. Миссия также имеет штаб-квартиру в Риме.

Морская миссия ЕС "София", начатая в 2015 году, никогда не была официальной поисково-спасательной программой. Однако, согласно морских конвенций ООН, моряки обязаны оказывать помощь кораблям, которые находятся в опасности, и в течение четырех лет таким образом было спасено 49 тысяч мигрантов.

В марте 2019 года дипломаты ЕС продолжили операцию "София" еще на шесть месяцев, но отозвали военно-морские активы блока, фактически положив конец спасательной составляющей.