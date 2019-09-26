В Угорщині обурені блокуванням їхнього кандидата у єврокомісари

Угорські чиновники шоковані і обурені тим, що комітет з правових питань Європейського парламенту заблокував їх кандидата у єврокомісари Ласло Трочані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

11 членів комітету проголосували проти Трочані, за були 9 євродепутатів. Два депутати Європарламенту утрималися.

Йожеф Зайер, глава делегації правлячої партії Угорщини "Фідес" в Європейському парламенті, заявив, що відмова кандидатурі Трочані є ознакою полювання на відьом проти Угорщини.

Гергей Гуйяш, міністр, який очолює кабінет прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, ще до голосування заявив, що в Угорщини немає альтернативного кандидата.

Уряд у Будапешті був явно захоплений зненацька рішенням правового комітету. Проте опозиційна партія "Імпульс" назвала в соціальних мережах очевидним, що Трочані збрехав комітету, коли сказав, що в останні 10 років не мав активів в його юридичній фірмі.

Угорщина була не єдиною країною, щодо кандидата якої проводилися слухання щодо конфлікту інтересів. Комітет також відхилив кандидатуру румунської соціалістки Ровани Плумб, однак кандидати Польщі та Австрії дістали "зелене світло".

Тепер комітет направить лист новій главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, повідомивши її про свої рекомендації. Остаточне рішення – за нею.