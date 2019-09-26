В Венгрии возмущены блокированием их кандидата в еврокомиссары

Венгерские чиновники шокированы и возмущены тем, что комитет по правовым вопросам Европейского парламента заблокировал их кандидата в еврокомиссары Ласло Трочани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

11 членов комитета проголосовали против Трочани, за были 9 евродепутатов. Два депутата Европарламента воздержались.

Йожеф Зайер, глава делегации правящей партии Венгрии "Фидес" в Европейском парламенте, заявил, что отказ кандидатуре Трочани является признаком охоты на ведьм против Венгрии.

Гергей Гуйяш, министр, возглавляющий кабинет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, еще до голосования заявил, что у Венгрии нет альтернативного кандидата.

Правительство в Будапеште было явно застигнуто врасплох решением правового комитета. Однако оппозиционная партия "Импульс" назвала в социальных сетях очевидным, что Трочани солгал комитету, когда сказал, что в последние 10 лет не имел активов в его юридической фирме.

Венгрия была не единственной страной, в отношении кандидата которой проводились слушания по конфликту интересов. Комитет отклонил кандидатуру румынской социалистки Рована Плумб, однако кандидаты Польши и Австрии получили "зеленый свет".

Теперь комитет направит письмо новой главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщив ей о своих рекомендации. Окончательное решение - за ней.