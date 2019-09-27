Пристайко і нова генсек Ради Європи обговорили повернення РФ до ПАРЄ

Глава МЗС Вадим Пристайко обговорив з новопризначеним генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич наслідки повернення Росії до ПАРЄ.

Як пише "Європейська правда", про це у четвер ввечері повідомили у пресслужбі МЗС України.

Зустріч відбулася на полях 74-сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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"Сторони обмінялись думками стосовно наслідків рішення, яке дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ у червні, і шляхів подолання кризи довіри", - повідомили в МЗС.

Пристайко висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці з РЄ у сфері забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам, додали в міністерстві.

Нагадаємо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі ПАРЄ під час осінньої сесії. Секретаріат ПАРЄ намагається поставити під сумнів повноваження старої делегації, хоча вони ще діють до 21 січня.