Пристайко и новая генсек Совета Европы обсудили возвращение РФ в ПАСЕ

Глава МИД Вадим Пристайко обсудил с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич последствия возвращения России в ПАСЕ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в четверг вечером сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Встреча состоялась на полях 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия", - сообщили в МИД.

Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам, добавили в министерстве.

Напомним, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Ранее сообщалось, что украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале ПАСЕ во время осенней сессии. Секретариат ПАСЕ пытается поставить под сомнение полномочия старой делегации, хотя они еще действуют до 21 января.