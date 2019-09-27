Раде нужен контроль за соответствием законопроектов праву ЕС – Кулеба

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступил за укрепление процедур контроля за законопроектами в Верховной раде на соответствие правилам ЕС.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

Кулеба отметил, что среди всех органов власти в правительстве – наилучшая ситуация в плане контроля нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС, а вот парламенту необходимо усилить процедуры.

"Где реально надо укреплять эту компетенцию - это в самой ВР. Там безусловно нужны сильные процедуры для контроля соответствия законопроектов нашим обязательствам и нашим евроинтеграционным целям", - отметил Кулеба

Он добавил, что как вице-премьер будет настаивать на необходимости выполнения обязательств Украины перед Европейским Союзом.

Напомним, Кулеба также заявил, что ЕС неизбежно примет решение о членстве Украины в блоке, и рассказал, как это произойдет.

Подробнее читайте в интервью: "Дмитрий Кулеба: Я вижу, что нужно сделать, чтобы ЕС согласился на наше членство".